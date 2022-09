Ciclismo

Vuelta di Spagna - Pedersen: "Felice per questa 2a vittoria. Sorpreso dall'attacco di Roglic, mi spiace per la caduta"

VUELTA DI SPAGNA - Altra vittoria per Mads Pedersen che festeggia il suo secondo sigillo alla Vuelta, il terzo nei Grandi Giri in carriera. Il danese fa i complimenti poi a Roglic per quell'attacco sul dentello prima dell'arrivo e anche ad Ackermann che era riuscito a stargli accanto, dando in un certo senso, il punto di riferimento agli altri. Anche Pedersen poi si dice dispiaciuto per la caduta.

00:01:12, 21 minuti fa