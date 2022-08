Ciclismo

Vuelta di Spagna - Per poco Evenepoel non sorpassa Enric Mas, batte anche Roglic: rivivi il suo arrivo

VUELTA DI SPAGNA - Partito 2' davanti a lui, per poco Evenepoel non sorpassa Enric Mas durante la cronometro di Alicante. Gli dà 1'51'' al termine della prova con lo spagnolo che scivola, a questo punto, a 3'03'' in classifica. Quando glieli riprende da qui a Madrid? E Evenepoel è riuscito a dare anche 48'' a Roglic che aveva vinto le ultime 4 cronometro della Vuelta.

00:00:59, un' ora fa