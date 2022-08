Ciclismo

Vuelta di Spagna - Primoz Roglic: "La Vuelta è lunga. Ho perso qualcosa, ma ci saranno altre occasioni"

VUELTA DI SPAGNA - Primoz Roglic è deluso del tempo perso al termine della tappa di Pico Jano in favore di Remco Evenepoel. Ma non è finita dice lo sloveno... Poi sulla questione che nessuno lo ha aiutato nell'inseguimento (ci si riferiva ai corridori della Ineos Grenadiers): "Il peso della responsabilità era su di me, toccava a me inseguire".

