Primoz Roglic che, ora, rischia anche di lasciare la Vuelta a qualche giorno dal traguardo di Madrid senza nemmeno giocarsi un posto sul podio. La brutta caduta non ha fatto scaturire delle fratture, ma le ferite rimediate fanno molto male. Il corridore sloveno è stato medicato in bus senza il trasporto in ospedale e questo è sicuramente un bene, ma dalle notizie arrivate il capitano della Jumbo Visma sia davvero tanto dolorante dopo le contusioni subite a gomito, anca e ginocchio destro ( Ennesima caduta perche, ora, rischia anche di lasciare la Vuelta a qualche giorno dal traguardo di Madrid senza nemmeno giocarsi un posto sul podio. La brutta caduta rimediata a Tomares , infatti,, ma le ferite rimediate fanno molto male. Il corridore sloveno è stato medicato in bus senza il trasporto in ospedale e questo è sicuramente un bene, ma dalle notizie arrivate il capitano dellasia davvero tanto dolorante dopo le contusioni subite a gomito, anca e ginocchio destro ( il bollettino ). E dire che è stato lo stesso Roglic a movimentare la corsa con un attacco spettacolare

Ad

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Primoz Roglic Enric Mas Carlos Rodríguez Juan Ayuso

Vuelta di Spagna Contusioni a gomito, anca e ginocchio per Roglic, ma niente fratture 7 ORE FA

Ritiro? Troppo presto per parlarne, anzi, al momento non c'è questa possibilità. Verrà comunque effettuato un controllo nella mattinata di mercoledì per capire le reali condizioni di Roglic e capire, da lui stesso, se si sente in grado di ripartire. C'è pur sempre una maglia roja da andare a prendere ancora...

Roglic stravolto al traguardo: arriva scortato da Teunissen dopo l'ennesima caduta

Le parole di Engels

Il piano è andato alla perfezione... E poi tutto è andato storto. Bizzarro è la parola giusta per descrivere quanto è successo oggi. Il nostro piano era davvero quello di essere davanti. Per la vittoria di tappa, ma ovviamente anche per recuperare nella classifica generale. Il nostro piano aveva solo una piccola possibilità di successo, ma è andato molto bene. Roglic è arrivato in testa con un piccolo gruppo ed è riuscito a raggiungere il traguardo. Tutto è andato alla perfezione... Finché tutto è andato storto negli ultimi 200 metri. [Addy Engels a WielerFlits]

Non abbiamo nemmeno visto cosa è successo. Abbiamo guardato nella tv [che abbiamo in ammiraglia], ma ci siamo persi l'incidente. Abbiamo solo pensato che Roglic fosse nel primo gruppo e all'improvviso abbiamo sentito della sua caduta. Roglic ha comunque preso 8''? Vero, ma dobbiamo aspettare e vedere quanto è gravemente infortunato. Perché è chiaro che si è infortunato. Ora è sul bus e sta cercando di pulire le ferite. Solo allora sapremo qualcosa. Le sue ferite peseranno più di quegli 8 secondi conquistati oggi. Nelle prossime ore verificheremo le sue condizioni.

Roglic si fa male, Evenepoel lo consola: che bel gesto di sportività!

Ma come è avvenuta esattamente la caduta di Roglic? Si è davvero toccato con Fred Wright o la sua bici ha sbandato toccando la riga dell'asfalto che era un po' sporca? Wright non si è accorto di nulla...

Fred Wright

Pensavo che le squadre di velocisti avrebbero controllato, ma quando Roglic parte così è inarrestabile. È stato davvero impressionante e solo il fatto di essere riuscito a rientrare su di lui è stato importante. Ma l'ultimo km è durato un'eternità. Non avrei mai potuto vincere lo sprint e non avevo le gambe per battere Pedersen. La caduta? Penso che sia stato un incidente di gara. Spero che stia bene

La volata alla moviola: ma Roglic ha toccato Fred Wright ed è finito giù?

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Roglic stacca Evenepoel ma cade al traguardo! Vince Pedersen 10 ORE FA