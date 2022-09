Ciclismo

Vuelta di Spagna - Primoz Roglic sotto shock: sguardo vitreo dopo la caduta nella volata di Tomares e ginocchio ko

VUELTA DI SPAGNA - Anche se non avrebbe guadagnato tantissimo, Roglic continuava a muovere la classifica andando a rosicchiare ancora secondi ad Evenepoel. Invece, sul traguardo di Tomares, dopo il numero fatto sul muro precedente, Roglic perde il controllo della bici e finisce per terra. Ginocchio malconcio dopo la caduta, come il gomito destro.

00:02:24, un' ora fa