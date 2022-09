Ciclismo

Vuelta di Spagna - Primoz Roglic stravolto al traguardo: arriva scortato da Teunissen dopo l'ennesima caduta

VUELTA DI SPAGNA - In qualche modo Roglic riesce a rialzarsi dopo essere caduto a 200 metri dall'arrivo. Lo sloveno si è rialzato ed è arrivato in qualche modo al traguardo aiutato da Mike Teunissen che quasi lo spinge per fargli completare la tappa.

00:01:12, un' ora fa