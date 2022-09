Ciclismo

Vuelta di Spagna - Purito Rodriguez: "Bello vedere dei giovani spagnoli che stanno crescendo. Valverde, che battaglie"

VUELTA DI SPAGNA - Alla partenza da Sanlucar de Barrameda c'era anche Joaquim Rodriguez che come Contador ha fatto il punto sulla nuova generazione di spagnoli che sta venendo su tra Ayuso e Carlos Rodriguez. Non mancano però parole al miele per il suo ex rivale Alejandro Valverde che terminerà a fine stagione.

