Ciclismo

Vuelta di Spagna - Remco Evenepoel ha già ammazzato la Vuelta? Rivali tutti staccati: l'arrivo dei big

VUELTA DI SPAGNA - Evenepoel per poco non rimontava in zona podio, prendendosi i secondi di abbuono. Anche sull'arrivo di Les Praeres, il belga è il migliore dei big è riesce a dare distacchi a tutti. Ayuso perde 34'', Enric Mas 34'', Carlos Rodriguez 37'', Roglic 52''. In classifica Enric Mas scivola a 1'12'', Roglic addirittura a 1'53'' dal capitano della Quick Step. È già tutto finito?

00:01:24, un' ora fa