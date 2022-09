Ciclismo

Vuelta di Spagna - Remco Evenepoel: "L'UAE ha cambiato i nostri piani, sono rimasto da solo con Mas e ho vinto"

VUELTA DI SPAGNA - Molto felice Remco Evenepoel per questo secondo successo alla Vuelta. Una vittoria che non era preventivata, visto che l'obiettivo di squadra era di lasciare andare la fuga. Con la mossa di João Almeida, però, l'UAE ha in pratico annullata la fuga iniziale e, rimasti solo Mas e Evenepoel, il belga si è detto: "perché non fare la volata?".

00:02:12, 44 minuti fa