Ciclismo

Vuelta di Spagna - Remco Evenepoel riprende la fuga e batte ancora Enric Mas: gli highlights

VUELTA DI SPAGNA - Evenepoel mette la ciliegina sulla torta alla sua Vuelta, conquistando la sua seconda tappa in questa edizione. Dopo la cronometro di Alicante, vince anche all'Alto de Piornal battendo Enric Mas dopo qualche accelerazione tentata dallo spagnolo durante la salita. Niente da fare per Robert Gesink che era rimasto l'unico sopravvissuto della fuga, fuga in cui c'era anche Nibali.

00:04:01, 8 minuti fa