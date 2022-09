Ciclismo

Vuelta di Spagna - Roglic aveva piazzato il numero della Vuelta: rivivi il suo attacco, poi però la caduta

VUELTA DI SPAGNA - Doveva essere arrivo in volata a ranghi compatti, invece Primoz Roglic fa saltare la corsa ai -2,7 km con una fiammata pazzesca appena la strada ha cominciato a pendere. L'azione potrebbe fargli guadagnare secondi preziosi allo sloveno in classifica, tuttavia è vittima di una caduta a pochissimi metri dall'arrivo. Ha tentato il colpo della Vuelta, ma tutto per 8''.

00:00:58, 24 minuti fa