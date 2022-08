Ciclismo

Vuelta di Spagna - Roglic: "Ho già guadagnato sui rivali? Siamo all'inizio, ma è buono guadagnare qualcosa dove si può"

VUELTA DI SPAGNA - Tra la vittoria di tappa e i secondi di abbuono conquistati sul GPM, Roglic ha dato 13'' a tutti, più altri 7'' a corridori come Carapaz e Simon Yates che sono arrivati leggermente in ritardo. Primoz Roglic è felice del risultato, ma per guardare la classifica ci sarà tempo e questi distacchi non contano tantissimo. Anche se, ricorda, è sempre meglio guadagnarli che perderli.

00:01:22, un' ora fa