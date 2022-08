Ciclismo

Vuelta di Spagna - Roglic: "Mi sto divertendo con i boys. Maglia anche a Kuss? Eh vedremo..."

VUELTA DI SPAGNA - Roglic si dice divertito per quanto accaduto in questo avvio di Vuelta tra la vittoria della cronosquadre della Jumbo Visma e il successo dello stesso sloveno a Laguardia. E chissà che non possa cambiare ancora la maglia roja.

00:01:46, 16 minuti fa