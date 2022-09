Ciclismo

Vuelta di Spagna - Roglic non perde il sorriso: "Era una salita lunga eh. Evenpoel? È caduto proprio davanti a me"

VUELTA DI SPAGNA - Non ha guadagnato neanche un secondo nella tappa di Peñas Blancas, ma Roglic è comunque soddisfatto per quanto successo in questa prima frazione di montagna della seconda settimana. Anche perché, al contrario, si poteva perdere su questa salita "molto lunga" come ha detto lo sloveno. Poi sulla caduta di Evenepoel...

00:01:25, 41 minuti fa