Ciclismo

Vuelta di Spagna - Rohan Dennis: "Ero partito bene poi... Non credevo di poter vincere comunque"

VUELTA DI SPAGNA - Era interessante capire il suo rendimento visto che sarà uno degli avversari di Filippo Ganna ai prossimi Mondiali in Australia. Il tempo di Dennis non è però così esaltante, con l'australiano finito a 1'31'' da Cavagna. Ma l'australiano si è detto in crescita, proprio sperando di essere al meglio al Mondiale.

00:00:48, 25 minuti fa