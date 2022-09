Roglic ha detto Evenepoel che Jay Vine che, finora, è stato il mago delle salite. E dire che era il mago dell'e-cycling fino a qualche anno fa. Dopo la cronometro di Alicante e la volata di gruppo a Cabo de Gata , si torna a salire alla Vuelta. C'è da affrontare il Peñas Blancas, un GPM non banale che potrebbe nascondere più di qualche insidia. Si chiuderà la Vuelta o c'è la possibilità di riaprirla?ha detto che ci vuole provare , perché a lui, di fare soltanto podio, non interessa. Dall'altra parte c'è unche ha perso Alaphilippe , fondamentale pedina nel suo treno, ma il belga non si scompone e dice di confidare nella sua squadra. Insomma, sarà un duello interessante in attesa di capire se ci sarà qualche outsider. Intanto ci aspettiamo il solitoche, finora, è stato il mago delle salite. E dire che era il mago dell'e-cycling fino a qualche anno fa.

Dove guardare la tappa in diretta tv e live streaming

La 12a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 14.45. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Entriamo nel mese di settembre con una tappa molto particolare. Si arriva a Peñas Blancas, con scollinamento posto a 1270 metri di altitudine. Prima della salita finale, però, il percorso sarà quasi pianeggiante, a parte un dentello interessante tra Coin e Ojén. Da Estepona, dove è piazzato il traguardo volante, si comincia invece a salire con il Peñas Blancas e da lì non si scherza più: 19 km al 6,7%, con picco al 15%, e tratto finale al 14%.

Tutte le salite

-Al km 192,7 Peñas Blancas (1a categoria): 19 km al 6,7%, con picco al 15%;

I favoriti

Jay Vine. Al momento è lui il miglior scalatore, ma non per essere andato a conquistare i GPM di 2a categoria nelle fughe giorno dopo giorno. Il corridore dell'Alpecin Deceuninck ha dimostrato di essere un vero specialista delle salite e di sapersi gestire al meglio anche sulle lunghe distanze. Certo, rispetto alle Si torna a salire e quando c'è la montagna, in questa Vuelta, bisogna chiamare. Al momento è lui il miglior scalatore, ma non per essere andato a conquistare i GPM di 2a categoria nelle fughe giorno dopo giorno. Il corridore dell'Alpecin Deceuninck ha dimostrato di essere un vero specialista delle salite e di sapersi gestire al meglio anche sulle lunghe distanze. Certo, rispetto alle tappe dell'Ascensión al Pico Jano e del Colláu Fancuaya, la maglia a pois sarà più marcata. Ma l'australiano resta il favorito n° 1.

E poi c'è il duello Evenepoel-Roglic. Da una parte uno che vuole far scivolare il proprio rivale ad oltre 3', dall'altra uno che vuole riaprire la Vuelta quando. E c'è ancora tempo per farlo. Ci sono 161'' che differenziano i due: comincerà qui la rimonta?

E poi attenzione a Miguel Ángel López che è parso in crescita di condizione. Anzi, potrebbe essere quello più pimpante sulle salite anche se è molto lontano in classifica generale. Ma, il colombiano, è sempre stato amante delle tappe più dure e più difficoltose. Comincerà a prendere le misure in vista di Sierra Nevada.

Vine *****

Evenepoel, Roglic ****

Miguel Ángel López, Buitrago, Padun, Carapaz, Hugh Carthy ***

Carlos Rodríguez, Mäder, Higuita, Soler, Enric Mas, Ben O'Connor, Hindley, Hamilton **

Ayuso, Landa, Lutsenko, Arensman, Meintjes, Pinot, Champoussin, de la Cruz, Nibali, Pozzovivo *

Info utili

-Orario di partenza: 12.34;

-Orario d'arrivo: tra le 17.16 e le 17.46;

-Lunghezza: 192,7 km;

-Dislivello: 3262 metri;

-GPM: 1;

