Ciclismo

Vuelta di Spagna - Sam Bennett torna alla vittoria dopo una vita: che festa con i compagni

VUELTA DI SPAGNA - Che festa per la Bora Hansgrohe e per Sam Bennett! L'irlandese aveva vinto una sola corsa in questa stagione ma, soprattutto, non vinceva in un Grande Giro dal 2020. La festa c'è tutta ed è meritata.

00:00:40, 2 ore fa