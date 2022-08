Ciclismo

Vuelta di Spagna - Sam Bennett torna alla vittoria: rivivila dall'onboard camera

VUELTA DI SPAGNA - Ad Utrecht dopo la cronosquadre, c'è stata anche la prima tappa in linea col successo di Sam Bennett. Era dall'ottobre 2020 che l'irlandese non vinceva in un Grande Giro. Riviviamola insieme dall'onboard camera.

00:01:51, 10 minuti fa