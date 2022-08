Ciclismo

Vuelta di Spagna - Sam Oomen: "Non puntavamo alla tappa, ma la Bora ha tirato e Roglic ha colto l'occasione"

VUELTA DI SPAGNA - Oomen svela che la Jumbo Visma, in realtà, non aveva l'intenzione di fare l'andatura per andare a prendere i fuggitivi. Ma, una volta ripresi, sulla spinta della Bora Hansgrohe, anche la Jumbo ha giocato le sue carte per conquistare la vittoria di tappa, andata a Primoz Roglic.

00:01:07, 25 minuti fa