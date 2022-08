Vuelta di Spagna

Partiamo dall'inizio. Remco Evenepoel resta in maglia roja. È una notizia, considerando che è il primo corridore a conservare la leadership dopo 6 leader diversi in altrettante tappe di questa prima settimana. Giornata di tregua per i big in vista dell'intenso week end, con una tappa che era molto adatta ad un'azione da lontano. Così hanno fatto in sei, tra questi anche il nostro Samuele Battistella che si è messo in mostra fino al 2° posto nella volata vinta da Jesús Herrada che ha fatto valere anche l'esperienza in più (vinse una tappa alla Vuelta 2019). Si devono mangiare le mani le squadre dei velocisti, però, perché dopo il GPM (lunghissimo), avevano tutto per andare a riprendere la fuga. Niente da fare per i vari Mads Pedersen, Groves, Stewart, McLay, Hayter e Sam Bennett. Bennett festeggia comunque, avendo guadagnato qualcosa su Pedersen in chiave classifica a punti.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Jesús Herrada 4h30'58'' 2. Samuele Battistella st 3. Fred Wright st 4. Jimmy Janssens st 5. Harry Sweeny st 6. Sam Bennett +29'' 7. Jake Stewart +29'' 8. Kaden Groves +29'' 9. Mads Pedersen +29'' 10. Daniel McLay +29'' 12. Ethan Hayter +29''

6 in fuga, c'è anche Samuele Battistella. Tutta la Trek a tirare

Il primo a partire è Lutsenko, ma il kazako non riesce a fare la differenza. Poi ai -182 dal traguardo parte un drappello di 6 corridori: all'attacco Battistella (Astana), Fred Wright (Bahrain Victorious), Goldstein (Israel PremierTech), Sweeny (Lotto Soudal), Janssens (Alpecin Deceuninck) e Jesús Herrada (Cofidis). I 6 guadagnano quasi 5' sul gruppo maglia roja guidato dalla Trek Segafredo di Mads Pedersen e dalla BikeExchange Jayco di Groves. Lo spauracchio è la salita del Puerto de San Glorio, un GPM di 1a categoria, di 22,4 km. Tutta la Trek Segafredo si metta in testa a tirare, con trainate decise di Cataldo, Tiberi e Juan Pedro López: azione che mette in difficoltà i velocisti puri come Merlier e Sam Bennett che si staccano.

Vervaeke ha fretta di rientrare, Evenepoel no e lo mando a quel paese

Il gruppo non rientra più: vince Jesús Herrada su Battistella

Nel tratto in discesa Sam Bennett riesce a rientrare ed è ancora in partita per la vittoria di tappa. In gruppo, a questo punto, tornano i BikeExchange, ma si fanno vedere anche gli Arkéa Samsic per McLay e proprio la Bora Hansgrohe per Bennett. Il vantaggio, km per km, scende ma la fuga ha ancora 1' di vantaggio a 10 km dal traguardo. Diventano 52'' ai -4,5 km, ma davanti si viaggia a costante andatura. Arrivati a 2000 metri dalla meta non c'è più niente da fare: Wright, Jesús Herrada, Battistella, Sweeny e Janssens si giocano la vittoria di tappa. Wright spreca tutto stando davanti, poi escono Herrada e Battistella, ma a vincere è lo spagnolo della Cofidis che riesce a mettersi tutti alle spalle. Che peccato per Samuele!

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 25h21'34'' 2. Rudy Molard +21'' 3. Enric Mas +28'' 4. Primoz Roglic +1'01'' 5. Juan Ayuso +1'12'' 6. Pavel Sivakov +1'27'' 7. Tao Geoghegan Hart +1'27'' 8. Carlos Rodríguez +1'34'' 9. Simon Yates +1'52'' 10. João Almeida +1'54''

