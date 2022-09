Tomares. C'è un vero e proprio muro a 8 km dal traguardo ma, se le squadre dei velocisti faranno il proprio lavoro, si dovrebbe arrivare ad uno sprint di gruppo, quello che sarebbe il penultimo di questa edizione, prima di Madrid. Ma, occhio, perché c'è chi scommette su Roglic ( Dopo le fatiche di Sierra de la Pandera e Sierra Nevada , si riparte verso la terza settimana della Vuelta, quella decisiva. Dopo aver fatto un breve bilancio di quanto visto finora , si ricomincia con la frazione di. C'è un vero e proprio muro a 8 km dal traguardo ma, se le squadre dei velocisti faranno il proprio lavoro, si dovrebbe arrivare ad uno sprint di gruppo, quello che sarebbe il penultimo di questa edizione, prima di Madrid. Ma, occhio, perché c'è chi scommette su che intanto è stato multato ) per questo arrivo molto complicato.

Dove guardare la 16a tappa in diretta tv e live streaming

Il percorso

Si riparte nella terza settimana con una tappa per velocisti, o per meglio dire, per quelli rimasti. Si arriva a Tomares e, a parte "qualche mangia e bevi" a centro tappa, sarà tutta piatta fin dopo il traguardo volante di Alcalá del Río. Dopo La Algaba, infatti, ci sarà un dentello impegnativo, con i corridori che dovranno affrontare un vero e proprio muro di 1,5 km al 6,1%. Allo scollinamento mancheranno poco meno di 8 km per arrivare al traguardo: c'è tempo per recuperare se qualcuno avrà perso terreno, ma chissà che non sia proprio un big a piazzare una sparata in quel punto.

Tutte le salite

-Al km 182 Tomares (no GPM): 1,5 km al 6,1%, picco all'8,3%;

I favoriti

Mads Pedersen. Già vincitore ad una tappa del Tour e una della Vuelta, appunto, dovrebbe avere sicuramente la meglio di corridori come Coquard, Groves e van Poppel. Strada in leggera salita e tanta difficoltà: il danese si prenota, amando entrambi. Vedendo quello che ha fatto a Montilla o, in generale, in tutta questa Vuelta, il favorito di giornata è. Già vincitore ad una tappa del Tour e una della Vuelta, appunto, dovrebbe avere sicuramente la meglio di corridori come. Strada in leggera salita e tanta difficoltà: il danese si prenota, amando entrambi.

Con l'arrivo un po' particolare possiamo scegliere i cosiddetti passisti veloci. Occhio che tornano alla ribalta corridori come Quinten Pacher, Mike Teunissen - se ha ritrovato un po' di condizione - o Fred Wright che a questa Vuelta ha già ottenuto due terzi posti e un 4° posto.

E poi, occhio a Primoz Roglic. Gli scommettitori quotano anche il possibile successo dello sloveno in questo finale molto particolare. Sarebbe comunque strano vederlo attaccare, considerando che ci saranno altre tappe per provare a sfilare la maglia roja a Evenepoel.

Mads Pedersen *****

Coquard, Groves, van Poppel ****

Roglic, Pacher, Fred Wright, Ackermann, Stannard ***

Merlier, Teunissen, Impey, Molano, Lienhard, McLay, Russo **

Evenepoel, Battistella, Bevin, Bakelants, Merlier, Degenkolb, Beullens, Canal *

Info utili

-Orario di partenza: 13.00;

-Orario d'arrivo: tra le 17.18 e le 17.44;

-Lunghezza: 189,4 km;

-Dislivello: 1002 metri:

