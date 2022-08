Ciclismo

Vuelta di Spagna - Scaramucce in gruppo: Stannard chiude Soler e lui lo manda a quel paese

VUELTA DI SPAGNA - Via alle manovre per andare in fuga, ma occhio a quello che succede in testa. Marc Soler prova a partire, ma viene chiuso da Robert Stannard che si stava portando sulla sinistra. Lo spagnolo non la prende benissimo e manda a quel paese il collega per quanto successo.

00:00:48, 27 minuti fa