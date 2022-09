Ciclismo

Vuelta di Spagna - Scotson: "Sì ho provato ad anticipare perché in volata avrei avuto 0 chance"

VUELTA DI SPAGNA - Dopo il ritiro di Jake Stewart, è stata una Vuelta più difficile per la Groupama-FDJ in chiave volate. A Talavera de la Reina c'è stato lo sprint, ma ha provato una fiondata Miles Scotson all'interno dell'ultimo km. Non è un velocista, ma ci ha provato in chiave: "non si sa mai".

00:01:12, 31 minuti fa