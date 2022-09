Ciclismo

Vuelta di Spagna - Si lima in gruppo anche in salita, poi l'assolo di Carapaz: la tappa vista dall'onboard camera

VUELTA DI SPAGNA - Riviviamo quanto successo nella tappa di Peñas Blancas che ha visto il trionfo di Carapaz andato in fuga. Il corridore ecuadoriano se n'è andato poi da solo a 2 km dal traguardo. In gruppo, si è arrivati tutti insieme fino all'ultima salita e che fatica per limare. Evenepoel è anche caduto per terra.

00:02:58, un' ora fa