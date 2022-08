Ciclismo

Vuelta di Spagna - Strike proprio vicino alla linea del traguardo: cadono anche Valverde e Thijssen

VUELTA DI SPAGNA - Le immagini non mostrano davvero tutti i corridori coinvolti, ma sono in tanti a finire per terra a pochi metri dal traguardo. C'è Thijssen che non può fare la volata per l'Intermarché-Wanty Gobert, c'è Impey che non può fare lo stesso per la Israel PremierTech, ma a terra ci finisce anche Aljeandro Valverde.

00:00:31, 20 minuti fa