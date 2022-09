Mads Pedersen. Evenepoel può stare tranquillo per un altro giorno con la sua maglia roja ( Tappa di transizione prima del gran finale di Puerto de Navacerrada, l'ultima frazione di montagna di questa edizione. Qui avremo due GPM, ma lontani dal traguardo e a meno di qualche azione folle da parte dei big, si arriverà ancora in volata con i passisti veloci alla. Evenepoel può stare tranquillo per un altro giorno con la sua maglia roja ( guarda la classifica ). Pedersen, già vincitore di due tappe a questa Vuelta , avrà comunque grande concorrenza: a sfidarlo i soliti van Poppel, Wright, Ackermann e Groves.

Premium Ciclismo La Vuelta | 19a tappa 14:30-18:00

Ad

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23

ROGLIC AVREBBE RIBALTATO LA VUELTA? Sì, avrebbe sfilato la roja a Evenepoel No, avrebbe comunque vinto Evenepoel

Dove guardare la 19a tappa della Vuelta in Diretta tv e live streaming

La 19a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Mas esponente della corrente "vorrei ma non posso": attacca Evenepoel e poi si ferma

Il percorso

Tappa dura, ma non durissima. 2278 metri in 138 km, ma non ci sarà l'arrivo in salita, anzi. È una specie di circuito con il Puerto de Piélago da affrontare due volte: 9,3 km al 5,6%, con scollinamento a 1227 metri. La seconda salita però verrà conclusa quando mancheranno 42,2 km per arrivare al traguardo. Qualcuno ci proverà così da lontano sfruttando il lungo tratto in discesa? Sarebbe davvero un colpaccio riuscire a recuperare qualcosa in classifica con un'azione del genere.

Tutte le salite

-Al km 30,3 Puerto del Piélago (2a categoria): 9,3 km al 5,6%, con picco all'8,1%;

-Al km 82 Hinojosa de San Vicente (no GPM): 5,6 km al 4,1%;

-Al km 96,1 Puerto del Piélago (2a categoria): 9,3 km al 5,6%, con picco all'8,1%;

Botte da orbi tra Evenepoel e Enric Mas: tutti gli scatti in 170''

I favoriti

Mads Pedersen e Fred Wright. Il primo ha Due GPM di 2a categoria che sfoltiranno sicuramente il gruppo in vista del finale, ma non lascerà per strada corridori come. Il primo ha già vinto due tappe e vuole chiudere in bellezza col terzo successo personale che chiuderebbe matematicamente la classifica a punti. Occhio però a Wright, sempre abile in percorsi vallonati come questi.

Succede di tutto! Roglic attacca ma cade, vince Pedersen: rivivi l'arrivo

Poi gli altri sprinter, comunque non puri. Van Poppel, Ackerman e Groves restano in corsa per conquistare una tappa. Occhio proprio ad Ackermann che è parso in crescita di condizione ultimamente.

E se qualcuno ci provasse da lontano? L'ultimo GPM è posto a 42,2 km dal traguardo. Difficile però pensare che Enric Mas o Miguel Ángel López partano da quel punto. Più facile che venga via una fuga e che sia difficile andarla a riprendere. Se ci andassero corridori come Jungels, Lutsenko, Soler, De Gendt, Higuita, la battaglia sarebbe apertissima.

Mads Pedersen, Fred Wright *****

Ackermann, Groves, Danny van Poppel ****

Teunissen, Jungels, Jesús Herrada, De Gendt, Impey ***

Bevin, Stannard, Craddock, Higuita, Soler, Lutsenko, van Baarle **

Valverde, De Marchi, Evenepoel, Molard, Padun, Gesbert, Champoussin, Brenner *

La BikeExchange dimentica Yates, vince Groves: rivivi la volata

Info utili

-Orario di partenza: 14.03;

-Orariod'arrivo: tra le 17.20 e le 17.41;

-Lunghezza: 138,3 km;

-Dislivello: 2278 metri;

-GPM: 2;

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna L'Albo d'oro della Vuelta: tutti i vincitori dal 1935 al 2021 15/08/2022 ALLE 02:46