Ciclismo

Vuelta di Spagna - Tiberi per poco non sbatte contro un albero: resta in equilibrio per miracolo

VUELTA DI SPAGNA - Antonio Tiberi sbaglia la curva e va dritto, per fortuna riesce a mantenere l'equilibro in bici, sganciando il pedale. Il corridore della Trek Segafredo riesce a rimettersi in strada e a recuperare sul gruppo di inseguitori.

00:01:09, un' ora fa