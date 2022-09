Ciclismo

Vuelta di Spagna - Tosatto: "Proveremo a vincere la tappa. Con Carapaz? Perché no"

VUELTA DI SPAGNA - Tosatto l'aveva detto, perché no? Dopo due vittorie già conquistare, Carapaz punta anche alla terza. La Ineos Grenadiers, ovviamente, starà attenta alla classifica per Carlos Rodríguez e quindi semaforo verde per Carapaz che punta al terzo successo in quattro giorni.

00:03:29, 2 ore fa