Ciclismo

Vuelta di Spagna - Tosatto: "Sono contento per le prestazioni di Rodriguez e Tao. Carapaz? Punterà a una tappa"

VUELTA DI SPAGNA - Il ds della Ineos, nonostante tutto, dice di essere soddifatto del rendimento dei suoi in questa prima settimana anche se Carapaz è uscito di classifica, ma anche Sivakov ha perso già 3'. Restano Carlos Rodriguez e Tao Geoghegan Hart. E Carapaz: "Non ha avuto le gambe in questa prima settimana. Ora darà il suo supporto alla squadra".

00:02:56, un' ora fa