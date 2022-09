Evenepoel difendersi alla grande, occhio però alla frazione dell'Alto de Piornal che potrebbe davvero cambiare Vincenzo Nibali? Dopo la tappa del Monasterio de Tentudía , che ha vistodifendersi alla grande, occhio però alla frazione dell'Alto de Piornal che potrebbe davvero cambiare la classifica . Non per la maglia roja, crediamo, visto che non c'è più Roglic , ma sarà interessantissima la battaglia per un posto sul podio tra Ayuso, Rodríguez e Miguel Ángel López. Arriva ancora la fuga? Ci sarà spazio per

Premium Ciclismo La Vuelta | 18a tappa 14:30-18:00

Ad

Vuelta di Spagna Roglic, il campione che cade troppo spesso: ma si rialzerà 19 ORE FA

ROGLIC AVREBBE RIBALTATO LA VUELTA? Sì, avrebbe sfilato la roja a Evenepoel No, avrebbe comunque vinto Evenepoel

Dove guardare la 18a tappa della Vuelta in Diretta TV e live streaming

La 18a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Ayuso e Mas ci provano anche, ma Evenepoel risponde a tutti: rivivi lo show di Remco

Il percorso

Comincia il trittico di tappe che decideranno la Vuelta. Questa è quella più impegnativa con arrivo sull'Alto de Piornal a quota 1166 metri. Tanti sali e scendi in avvio, ma il primo GPM arriva dopo 106 km: l'Alto de la Desesperá (3,7 km al 9,4%). Dopo il traguardo volante di Garganta la Olla, via al primo passaggio dell'Alto de Piornal (13,5 km al 5%) che darà secondi di abbuono (scollinamento a 1270 metri). Discesa e si affronterà di nuovo la stessa salita, ma dall'altro versante. Sempre 13,5 km al 5%, con picco all'11%.

Tutte le salite

-Al km 109,7 Alto de la Desesperá (2a categoria): 3,7 km al 9,4%;

-Al km 130,5 Monasterio de San Jerónimo de Yuste (no GPM): 4,8 km al 4,3%;

-Al km 151,2 Alto de Piornal (1a categoria): 13,5 km al 5%;

-Al km 192 Alto de Piornal (1a categoria): 13,5 km al 5%, con picco al 6,6%;

Roglic aveva piazzato il numero della Vuelta: rivivi il suo attacco

I favoriti

Altra tappa di montagna, questa volta vera, con tre GPM. Ci sarà l'occasione per portare casa punti per la classifica scalatori (ce ne sono 25 a disposizione) e vedremo sicuramente sfidarsi Richard Carapaz e Jay Vine. Entrambi hanno già vinto due tappe, ma non staranno a guardare. Obiettivo tris di tappa e maglia a pois.

Carapaz parte secco: rivivi lo scatto decisivo a salutare Kelderman

In generale, vedendo l'approccio delle squadre degli uomini di classifica, c'è ancora la seria possibilità che arrivi in porto la fuga. Nuova occasione quindi per corridori come Pinot, Padun, Landa, Lutsenko, Higuita, Hugh Carthy. Tutti corridori che fino ad oggi non sono riusciti a concludere un granché in questa Vuelta. Avranno qui una chance di riscatto.

E gli uomini di classifica? Sono tutti un po' allo stesso punto vedendo come hanno pedalato nelle ultime tappe. Evenepoel giocherà ancora in difesa, là dove è stato dominante. Enric Mas? Piazzerà magari uno scattino, ma non dà la sensazione di potersene andare. Sarà interessante invece la sfida tra Ayuso, Rodríguez e Miguel Ángel López per un posto sul podio.

Carapaz, Vine *****

Pinot, Padun, Soler, Landa ****

Ayuso, Hindley, Evenepoel, Miguel Ángel López ***

Enric Mas, Carlos Rodríguez, João Almeida, Higuita, Arensman, Meintjes, Ben O'Connor **

Valverde, Nibali, Mäder, Hugh Carthy, Champoussin, Kelderman, Gesbert, Lutsenko, Polanc, Uran *

Vine è un corridore vero e fa il bis: vince a Colláu Fancuaya: rivivi l'arrivo

Info utili

-Orario di partenza: 12.19;

-Orario d'arrivo: tra le 17.14 e le 17.48;

-Lunghezza: 192 km;

-Dislivello: 3625 metri;

-GPM: 3;

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23