Ciclismo

Vuelta di Spagna - Un'immagine che mai avremmo voluto vedere: Alaphilippe a terra, la sua Vuelta finisce qui

VUELTA DI SPAGNA - Si costeggia la spiaggia e l'asfalto, come al solito, è un po' scivoloso. A farne le spese è proprio il campione del mondo Julian Alaphilippe che batte violentemente la spalla. Arrivano i medici, ma il francese non può far altro che salutare la corsa.

00:00:58, un' ora fa