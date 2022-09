Ciclismo

Vuelta di Spagna - Valverde va via, ma il futuro della Spagna si chiama Enric Mas, Ayuso e Carlos Rodríguez

VUELTA DI SPAGNA - Sono gli ultimi giorni nel mondo del ciclismo per Alejandro Valverde, ma la Spagna ha già trovato i corridori per il futuro, anche e soprattutto per i Grandi Giri. Da Enric Mas che ha già conquistato qualche podio alle scoperte di Juan Ayuso e Carlos Rodríguez che si stanno sfidando per un posto sul podio.

