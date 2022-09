Ciclismo

Vuelta di Spagna - Van Poppel: "Gli ultimi due sprint erano troppo duri. Non dobbiamo sbagliare perché è la penultima"

VUELTA DI SPAGNA - Danny van Poppel spiega perché non è riuscito a vincere negli ultimi due sprint, ma non vuole fallire a Tomares visto che da qui a Madrid ci sono solo due occasione per i velocisti rimasti in corsa.

00:01:03, 25 minuti fa