Ciclismo

Vuelta di Spagna - Van Wilder: "Evenepoel ha perso? Niente panico, Roglic ha perso tanto tempo prima"

VUELTA DI SPAGNA - L'ultimo uomo in salita di Evenepoel dice di non andare in panico. Evenepoel ha perso secondi preziosi sulla Sierra della Pandera? Può capitare, anzi il belga è andato del suo ritmo senza saltare e mantiene ancora un margine rassicurante su Roglic che aveva perso "tanto tempo" in precedenza.

00:02:07, un' ora fa