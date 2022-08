Ciclismo

Vuelta di Spagna - Vervaeke ha fretta di rientrare, Evenepoel no e lo mando a quel paese

VUELTA DI SPAGNA - Evenepoel è riamsto dietro per un problema meccanico, ma siamo molto lontani dal traguardo e il belga non ha fretta di rientrare. Non è lo stesso proposito di Vervaeke che ha il compito di riportarlo nel gruppo: i due si punzecchiano e Evenepoel manda a quel paese il suo compagno di squadra.

00:00:48, 9 minuti fa