Vuelta di Spagna

Dopo il week end nei Paesi Bassi, con ben tre corridori della Jumbo Visma che hanno indossato la maglia roja, si arriva finalmente in Spagna con la tappa di Laguardia. E questa sarà una tappa molto interessante... Non deciderà la Vuelta, ma la giornata si concluderà con un scossone alla classifica generale. A Laguardia, infatti, avremo una rampa finale di 900 metri all'8,4%. Un finale esplosivo per passisti scalatori e vedremo all'opera i vari Alaphilippe, Roglic, Evenepoel. Ci sarà già da lottare e soffrire.

4a tappa

Dove guardare la 4a tappa della Vuelta in diretta tv e live streaming

Il percorso

Prima tappa in territorio spagnolo e si comincia, già, a fare sul serio con una frazione mossa. Ben 2306 metri di dislivello che movimenteranno sicuramente la classifica generale. Dopo un avvio più o meno tranquillo, ci sarà il Puerto de Opakua di 2a categoria (5 km al 6,9%) che verrà affrontato dopo 61 km. Se la fuga non sarà già partita, quello sarà il punto ideale per evadere dal gruppo. Poi continui sali e scendi fino al secondo GPM di giornata. Il Puerto de Herrera di 3a categoria (7,3 km al 4,8%) che darà anche secondi di abbuono ai primi tre a transitare. Occhio poi ai 10 km e poco più di discesa, fino al finale di Laguardia che tende all'insù, con una rampa di 900 metri all'8,4%. Un finale molto esplosivo che potrebbe premiare gli uomini di classifica.

Tutte le salite

-Al km 61,9 Puerto de Opakua (2a categoria): 5 km al 6,9%;

-Al km 101 Durruma Kanpezu (no GPM): 2,8 km al 6,9%;

-Al km 138 Puerto de Herrera (3a categoria): 7,3 km al 4,8%;

-Al km 153 Laguardia (no GPM): 0,9 km all'8,4%;

I favoriti

Come detto, è un finale esplosivo, quasi da Classica, alla Freccia Vallone. Ecco che citiamo, come primi due favoriti, Julian Alaphilippe e Primoz Roglic. In verità, nessuno dei due è arrivato a questa Vuelta nelle migliori condizioni possibili, ma una vittoria di questo tipo rilancerebbe le quotazione di entrambi. Li sbloccherebbe, per così dire, visto che hanno vinto poco in questa stagione: 2 successi per il francese, 5 per lo sloveno.

Evenepoel in un gioco di squadra della Quick Step con Alaphilippe. È un finale anche per il corridore belga che vuole annullare il vantaggio che Roglic ha accumulato grazie alla Da non scartare, però, anche l'ipotesi diin un gioco di squadra della Quick Step con Alaphilippe. È un finale anche per il corridore belga che vuole annullare il vantaggio che Roglic ha accumulato grazie alla cronosquadre di Utrecht . Occhio anche ad Hayter, Higuita e João Almeida.

Sarebbe un bel finale anche per Alejandro Valverde, che di finali del genere è abbastanza esperto. Anche per lui saranno da valutare però le condizioni fisiche dopo una caduta rimediata nella seconda tappa. E se ci provasse anche Vincenzo Nibali a sorpresa?

Alaphilippe, Roglic *****

João Almeida, Hayter, Evenepoel, Higuita ****

Ayuso, Buitrago, Pacher, Valverde, Carapaz, Nibali ***

Vendrame, Chaves, Enric Mas, McNulty, Mads Pedersen, Teunissen, O'Connor **

Wright, Molard, Simon Yates, Arensman, Battistella, Hindley, Landa, Uran, Van Wilder *

Info utili

-Orario di partenza: 13.53;

-Orario d'arrivo: tra le 17.20 e le 17.41;

-Lunghezza: 152,5 km;

-Dislivello: 2306 metri;

-GPM: 2;

