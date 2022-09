Ciclismo

Vuelta di Spagna - Voce ai gregari di Pedersen! Elissonde e Bertrand: "Abbiamo fatto un super lavoro"

VUELTA DI SPAGNA - Mads Pedersen fa tris alla Vuelta, ma grande merito va anche alla sua Trek Segafredo che, anche questa volta, ha fatto un grandissimo lavoro per tutta la tappa di Talavera de la Reina. Giustamente vengono saluti con complimenti anche Elissonde e Bertand che, anche oggi, hanno fatto l'andatura in testa al gruppo per controllare la corsa.

00:02:03, 26 minuti fa