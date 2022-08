Ciclismo

Vuelta di Spagna - "Wow, wow, wow": Marc Soler non ci crede dopo la vittoria di Bilbao. Poi la festa con i compagni

VUELTA DI SPAGNA - Non vinceva in un Grande Giro dall'ottobre 2020, proprio alla Vuelta, e con questo successo ha sbloccato la Spagna. Marc Soler trionfa grazie alla sua azione in fuga, poi è festa grande con i dirigenti e compagni di squadra dell'UAE Emirates.

00:00:42, un' ora fa