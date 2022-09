Juan Ayuso ha fatto storcere il naso a qualcuno. Perché lo spagnolo è ancora in corsa, dopo che l'esito del suo tampone è stato "positivo ma con carica virale bassa”. Un po' lo stesso precedente che hanno avuto José Herrada, fratello di Jesús Herrada vincitore a Cistierna, che ha dovuto abbandonare la Vuelta La positività al covid diha fatto storcere il naso a qualcuno. Perché lo spagnolo è ancora in corsa, dopo che l'esito del suo tampone è stato "positivo ma con carica virale bassa”. Un po' lo stesso precedente che hanno avuto Majka, anche lui dell'UAE Emirates , e Jungels all'ultimo Tour de France. Da una parte c'è qualcuno che è scettico, dall'altra c'è qualcuno che è proprio arrabbiato. Parliamo di, fratello di Jesús Herrada vincitore a Cistierna, che ha dovuto abbandonare la Vuelta prima della 10a tappa

Ad

Vuelta di Spagna Ayuso positivo al covid, ma continua la Vuelta: "ha carica virale bassa" 4 ORE FA

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Primoz Roglic Enric Mas Carlos Rodríguez Juan Ayuso

La polemica di Herrada

Alcuni vanno a casa senza conoscere la propria carica virale. Altri corrono sapendo di essere positivi mentre aspettano il risultato di carica virale. Che il circo continui. [José Herrada]

Un qualcosa che accomuna altri corridori che, magari, sono dovuti andare a casa per una positività, ma da asintomatici. Ayuso invece continua... Herrada poi precisa che non ha nulla contro il corridore dell'UAE Emirates.

"Non parlo di Ayuso"

Non parlo di Ayuso come ha già commentato qualcuno, più che altro perché non conosco a fondo il suo caso per parlarne. [José Herrada]

Che peccato Battistella: lo sprint lo vince Herrada: rivivi l’arrivo

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Boato per Nibali: "Speciale chiudere qui dove ho vinto il mio primo Grande Giro"

Vuelta di Spagna Covid, la proposta di alcuni corridori: "Che gli asintomatici gareggino" IERI ALLE 12:31