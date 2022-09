Roglic chiama e la Bahrain Victorious risponde. Aveva colpito il silenzio del corridore sloveno dopo la caduta, tremenda, della tappa di Tomares e il La caduta? Non c'entra niente la strada o la mancanza di sicurezza, tutto dipende dal comportamento di un altro corridore”. Ovviamente Roglic parla di Fred Wright che, nelle operazioni di Jumbo Visma? La squadra stessa ha appoggiato il comunicato del suo corridore, invitando tutti a fare qualcosa in più sul tema sicurezza. chiama e larisponde. Aveva colpito il silenzio del corridore sloveno dopo la caduta, tremenda, della tappa di Tomares e il relativo addio alla Vuelta , proprio lui che era rimasto l'unico a poter sfidare Remco Evenepoel. Ma, dopotutto, si poteva immaginare che il capitano della Jumbo Visma rimanesse un po' fuori dal mondo dopo l'ennesima batosta subita in un Grande Giro (è già il secondo che lascia per infortunio quest'anno). Qualche giorno dopo l'incidente, ecco che Roglic rompe il silenzio . Ed è aggressivo, come mai era stato nella sua carriera. “”. Ovviamente Roglic parla diche, nelle operazioni di volata in quel di Tomares , ha toccato il manubrio dello sloveno, finendo per mandarlo per terra. Roglic non ci sta e ha dichiarato 'inaccettabile' questo sua uscita di scena. Ha ragione il capitano della? La squadra stessa ha appoggiato il comunicato del suo corridore, invitando tutti a fare qualcosa in più sul tema sicurezza.

Non si è fatta attendere, però, la reazione della Bahrain Victorious, la squadra di Fred Wright. C'è una premessa da fare, però: il corridore britannico non ha mai dichiarato di aver toccato Roglic, anzi, di non sapere come sia possibile che lo sloveno sia caduto. Dal comunicato del team, si evince invece il contatto tra i due che la Bahrain circoscrive alla categoria dell'incidente. Un incidente che ci può stare, ahimè, a certi livelli. La squadra sottolinea, inoltre, purtroppo, i diversi commenti negativi che sono arrivati a carico di Wright dopo queste dichiarazioni. Inoltre, aggiunge, se la Jumbo Visma aveva qualcosa da dire, poteva farlo direttamente ai Commissari di Giuria e non passare da comunicati sul web.

Il comunicato della Bahrain Victorious alle dichiarazioni di Roglic

La Bahrain Victorious sta al fianco del suo corridore Fred Wright. Siamo convinti che si sia trattato solo di un incidente di gara. Purtroppo gli incidenti fanno parte del nostro sport e questo non è il primo né sarà l'ultimo, anche se i corridori fanno del loro meglio per evitarli. Il filmato della gara lo supporta: il nostro corridore non devia la traiettoria di Roglic prima dell'incidente. Crediamo, inoltre, che se una squadra ha certe sensazioni su un incidente, il posto dove affrontarle è con i Commissari di Giuria dopo la tappa piuttosto che una dichiarazione sul web alcuni giorni dopo

È prevedibile che il rilascio di una dichiarazione del genere porti dell'odio nei confronti di un altro membro del gruppo, cosa che troviamo molto deludente. Ci auguriamo sinceramente che le azioni che incoraggiano tale comportamento online cessino di verificarsi. Fred Wright è gentile, generoso e incredibilmente talentuoso. Non merita i commenti o i sentimenti che gli sono stati rivolti in questi giorni

Tutti noi del Team Bahrain Victorious auguriamo a Primoz una pronta guarigione e il ritorno alle corse

Ha parlato anche il diretto interessato. Fred Wright si è mostrato dispiaciuto per quanto accaduto a Roglic e, anzi, ha dichiarato di apprezzarlo molto come corridore. Ma, tutto quello che è accaduto, è stato solo un normale incidente di corsa.

Le parole di Fred Wright

Non credo che la dichiarazione sia giusta. Il filmato mostra che si è trattato di un semplice incidente di gara. Apprezzo come Primoz abbia sfidato tutto per la maglia roja qui alla Vuelta e, ovviamente, gli ho mandato un messaggio privato dopo la tappa per vedere se stava bene

