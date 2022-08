Nairo Quintana e per l'Arkéa Samsic. A, ormai, tre settimane dalla conclusione Tramadol che il colombiano ha usato durante l'ultima Grande Boucle: sostanza riscontrata nei campioni raccolti l'8 e il 13 luglio scorso (cioè nelle tappe di La Planche des Belles Filles e l'UCI ne vieta l'utilizzo durante le gare: "per proteggere la sicurezza e la salute dei corridori visti i suoi effetti collaterali”. In pratica, il capitano dell'Arkéa Samsic avrebbe potuto utilizzarlo 'tranquillamente' prima o dopo il Tour, ma non durante la competizione. Brutta notizia pere per l'. A, ormai, tre settimane dalla conclusione del Tour de France , il corridore colombiano è stato squalificato per l'utilizzo di una sostanza vietata in gara. La sostanza è ilche il colombiano ha usato durante l'ultima: sostanza riscontrata nei campioni raccolti l'8 e il 13 luglio scorso (cioè nelle tappe di La Planche des Belles Filles e del Galibier ). Ma c'è un però. Il Tramadol non è una sostanza vietata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA), ma: "”. In pratica, il capitano dell'Arkéa Samsic avrebbe potuto utilizzarlo 'tranquillamente' prima o dopo il Tour, ma non durante la competizione.

tolto il 6° posto nella generale per Quintana. L'ex corridore della Movistar ha tempo 10 giorni, comunque, per fare ricorso al Tribunale dello Sport di Losanna per rivedere questa decisione da parte dell'UCI. A seguito di questa squalifica da parte dell'UCI, quindi, Quintana perde tutti i piazzamenti conseguiti durante la Grande Boucle, compreso il 2° posto nella tappa del Col du Granon e il 5° posto nella frazione di Longwy , e il corridore colombiano sarà spogliato di tutti i punti UCI che aveva raccolto durante la 3-settimane francese. Viene così ridisegnata anche la classifica:. L'ex corridore della Movistar ha tempo 10 giorni, comunque, per fare ricorso al Tribunale dello Sport di Losanna per rivedere questa decisione da parte dell'UCI.

Come detto, però, l'utilizzo del Tramadol porta una squalifica solo per quanto riguarda il Tour. Non è stato sospeso e potrà quindi partecipare alle prossime corse senza temere una squalifica retroattiva. A partire dalla Vuelta di Spagna, dal 19 agosto, in cui Quintana sarà il capitano dell'Arkéa Samsic. Il Tramadol è un oppioide sintetico che costituisce il principio attivo di farmaci antidolorifici della classe degli oppioidi. È vietato in gara dall’UCI dal 1° marzo 2019, seguendo le richieste del MPCC (Movimento Per un Ciclismo Credibile) che da qualche anno lo vietava ai suoi iscritti.

