Vingegaard che ha deciso di non fare la Vuelta, dopo aver vinto il Tour, con Kruijswijk infortunato e con Dumoulin che pensa ad altri obiettivi, la Jumbo Visma rischia di non poter portare nessun capitano alla prossima Vuelta di Spagna (19 agosto-11 settembre). E Roglic? Altro bel punto di domanda, visto che lo sloveno non toccava la bici dal 16 luglio scorso, cioè dalla tappa Saint Étienne-Mende che è stata la sua ultima giornata al Tour, prima di ritirarsi il mattino successivo per le sue condizioni. Il capitano della Jumbo è, infatti, alle prese con il recupero dall'infortunio alla schiena patito nella tappa di Arenberg, quella del pavé, dove rimediò la frattura di due vertebre, ma continuò a correre fino al secondo giorno di riposo, aggravando la situazione. Poi con la condizione in pericoloso calo, decise - con la sua squadra - di lasciare il Tour, non senza aver dato una mano, con la clamorosa tattica di attacchi combinati con Vingegaard che piegò le resistenze di Pogacar nella tappa del Galibier

Il grande obiettivo di Roglic, perso il Tour, era quello di ripresentarsi alla Vuelta con fame di vittoria, alla ricerca della conquista della 4a Vuelta consecutiva. Cosa mai riuscita a nessun altro corridore. Ma, con i giorni 'persi' senza allenamenti, è un obiettivo che va sempre più allontanandosi. Per sua fortuna, Roglic ha ripreso - proprio nella giornata di giovedì - ad uscire in bici, con la possibilità di riprendere confidenza con gli allenamenti. La Vuelta partirà il 19 agosto con la cronometro di Utrecht: lo sloveno farà in tempo a rientrare?

Negli ultimi giorni, Roglic ha chiarito il suo stato di forma in un'intervista durante il Criterium di Lugano, dove lo sloveno è stato presente per premiare i vincitori (Filippo Ganna ha vinto la prova élite) come ambasciatore dello sponsor Tissot: “Vuelta? La schiena fa ancora male, decideremo se partecipare alla Vuelta solo all'ultimo giorno”.

Edoardo Affini. Jumbo Visma che, per ora, ha preconvocato per la Vuelta - oltre a Roglic - anche gli scalatori Kuss e Gesink, poi Teunissen, Rohan Dennis, Bouwman, maglia azzurra dell'ultimo Giro d'Italia , e l'italiano

