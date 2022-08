Vuelta di Spagna che inizierà Primoz Roglic che quello dell'UAE Emirates di Tadej Pogacar. Cronometro di 23,3 km, medio-lunga, che può già vedere qualche distacco in classifica generale. Scopriremo subito Finalmente scatta la 77esima edizione dellache inizierà da Utrecht, nei Paesi Bassi , con la quarta partenza fuori dai confini spagnoli nella storia della competizione. E si comincia con un'interessantissima cronosquadre che non si vedeva nei Grandi Giri dal 2019, proprio dalla Vuelta, con la prova di Torrevieja, quando caddero il trenino della Jumbo Visma diche quello dell'UAE Emirates di Tadej Pogacar. Cronometro di 23,3 km, medio-lunga, che può già vedere qualche distacco in classifica generale. Scopriremo subito chi punta alla maglia roja

Dove seguire la 1a tappa della Vuelta in Diretta tv e streaming

La 1a tappa della Vuelta di Spagna 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 17.45. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso della 1a tappa

Si parte dall'estero e si riparte con un grande ritorno. Quella della cronosquadre che non si vedeva alla Vuelta, e nei Grandi Giri, dall'estate 2019. 23,3 km nell'abitato di Utrecht ma, a parte qualche punto caldo causa viabilità locale, non ci saranno grandi impedimenti durante la prova contro il tempo, prova comunque abbastanza lunga rispetto agli standard degli ultimi anni nelle crono. Ci sarà comunque spazio per piazzare i primi distacchi in classifica generale.

I favoriti

Roglic cadde per terra, concludendo poi solo al 18° posto. Questa volta la squadra neerlandese vuole subito centrare un colpo in questa Vuelta per lanciare un segnale, anche per far capire che il proprio capitano sta bene Teunissen, l'ex campione del mondo Rohan Dennis e il nostro Edoardo Affini. Citavamo la prova del 2019, quando tutta la Jumbo Visma dicadde per terra, concludendo poi solo al 18° posto. Questa volta la squadra neerlandese vuole subito centrare un colpo in questa Vuelta per lanciare un segnale, anche per far capire che il proprio capitano sta bene dopo l'infortunio al Tour . Roglic, campione olimpico a cronometro appunto, che cercherà di sfruttare al meglio specialisti come, l'ex campione del mondoe il nostro

Remco Evenepoel che vuole subito guadagnare qualche secondo nei confronti degli avversari di classifica. Con lui c'è anche un certo Alaphilippe che vinse la Tra le squadre favorite anche la Quick Step Alpha Vinyl diche vuole subito guadagnare qualche secondo nei confronti degli avversari di classifica. Con lui c'è anche un certoche vinse la crono di Pau al Tour de France 2019 . I due cercheranno già di fare un bel lavoro ad Utrecht. E chi ben comincia...

Da non sottovalutare l'UAE Emirates, ovvero la squadra di un altro grande cronoman: João Almeida, anche lui desideroso di conquistare già qualche secondo di margine. In gioco anche la Ineos Grenadiers di Hayter, van Baarle, Plapp, Turner e Geoghegan Hart che proveranno a far perdere il meno possibile a Carapaz. E poi non si sa mai...

Jumbo Visma *****

Quick Step Alpha Vinyl ****

Ineos Grenadiers; UAE Emirates ***

BikeExchange Jayco; Bora Hansgrohe **

DSM; Israel PremierTech, Trek Segafredo; AG2R Citroën *

Info utili

-Orario di partenza prima squadra: 18.30;

-Orario di partenza ultima squadra: 19.58;

-Orario d'arrivo ultima squadra: 20.22;

-Lunghezza: 23,3 km;

-Dislivello: 37 metri;

