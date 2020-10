La Ineos Grenadiers ha annunciato la propria formazione per la Vuelta di Spagna 2020, in programma da martedì 20 ottobre a domenica 8 novembre. La corazzata britannica, uscita con le ossa rotte dal Tour de France (Egan Bernal ritirato da campione uscente) e fuori dai giochi al Giro d’Italia (Geraint Thomas ritirato in seguito a una caduta, Filippo Ganna ha comunque vinto due tappe), proverà a rifarsi nell’ultimo Grande Giro di questa tormentata stagione.