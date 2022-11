Primoz Roglic che vuole però presentarsi il prossimo 11 dicembre al training camp della Jumbo Visma. Il corridore sloveno, La stagione 2023 deve ancora iniziare, ma certe squadre e certi corridori hanno già cominciato ad allenarsi in vista della prossima annata. Starà ancora fermo ai box per qualche settimanache vuole però presentarsi il prossimo 11 dicembre aldella. Il corridore sloveno, campione olimpico a Tokyo nella cronometro , non gareggia da inizio settembre, dalla Vuelta in cui ha dovuto abdicare dopo un clamoroso infortunio durante la volata con Fred Wright in quel di Tomares . Un episodio che ha suscitato tante polemiche e anche un incidente diplomatico tra le squadre dei due corridori, viste le accuse lanciate dallo sloveno. Roglic torna su quelle dichiarazioni e non si pente di quanto detto contro il corridore della Bahrain Victorious , anzi rilancia. Perché avrei dovuto stare zitto?

Incidente causato da un altro corridore...

Ad

L'incidente è stato causato dal comportamento di un altro corridore. Non ho gli occhi sulla schiena, altrimenti mi sarei allargato. Wright è arrivato da dietro e mi ha tolto il manubrio dalle mani prima che me ne rendessi conto. [Roglic a Radio Slovenia]

Vuelta di Spagna La Bahrain risponde a Roglic: "È stato un incidente, Wright non devia la traiettoria" 10/09/2022 ALLE 02:46

Perché si deve sempre tacere?

Mi sono chiesto se fosse necessario dire o scrivere qualcosa, ma perché devi sempre tacere? Volevo solo indicare che mi piacerebbe correre in un ambiente in cui il fair play è di fondamentale importanza. Questo era il mio punto. Dovevo solo tirarlo fuori. Ora è anche più facile per me tornare in gruppo. Altrimenti forse non l'avrei fatto affatto. Ritorno? Il mio obiettivo ora è essere pronto per il ritiro della squadra l'11 dicembre

Roglic che vogliono in realtà guardare avanti nella speranza di rivedere lo sloveno alzare le braccia al cielo nuovamente. Roglic può ancora vincere un Grande Giro? Ci sono Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, gente giovane e che ha già vinto. Roglic avrà 34 anni nel 2023... Intanto lo sloveno Questo è il passato, con i tifosi diche vogliono in realtà guardare avanti nella speranza di rivedere lo sloveno alzare le braccia al cielo nuovamente. Roglic può ancora vincere un Grande Giro? Ci sono Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, gente giovane e che ha già vinto. Roglic avrànel 2023... Intanto lo sloveno pensa al Giro d'Italia , chissà!

Roglic stravolto al traguardo: arriva scortato da Teunissen dopo l'ennesima caduta

Vuelta di Spagna Roglic: "La caduta? Tutta colpa di un corridore, è inaccettabile" 09/09/2022 ALLE 16:28