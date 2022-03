Bradley Wiggins è stato un grandissimo del ciclismo a tutto tondo, disegnando imprese mirabolanti sia su strada che in pista. Una volta appesa la bicicletta al chiodo, il vincitore di un Tour de France e di otto medaglie olimpiche è passato dall'altra parte della barricata, raccontando il suo sport da opinionista e diventando è una delle voci di punta di Eurosport. Proprio in questa veste, ha partecipato a una conferenza virtuale in cui Discovery ha lanciato la sua stagione del ciclismo e dove l'ex corridore britannico ha detto la sua sui grandi protagonisti del movimento attuale. A partire da Filippo Ganna e del probabile tentativo dell'atleta della Ineos Grenadiers Wiggo ha detenuto tra il 2015 e il 2019. è stato un grandissimo del ciclismo a tutto tondo, disegnando imprese mirabolanti sia su strada che in pista. Una volta appesa la bicicletta al chiodo, il vincitore di un Tour de France e di otto medaglie olimpiche è passato dall'altra parte della barricata, raccontando il suo sport da opinionista e diventando è una delle voci di punta di. Proprio in questa veste, ha partecipato a una conferenza virtualee dove l'ex corridore britannico ha detto la sua sui grandi protagonisti del movimento attuale. A partire dae del probabile tentativo dell'atleta della Ineos Grenadiers di lanciare l'assalto a quel record dell'ora che lo stessoha detenuto tra il 2015 e il 2019.

Ganna ancora in trionfo: l'arrivo a Bruges per il bis d'oro

"Ne ho parlato con Filippo. E penso che potrebbe avvicinarsi ai 59-60 chilometri, lo sport sta andando sempre più veloce. È un atleta fenomenale che ha la mentalità e la capacità fisica per farlo. Mi ha chiesto se mi piacerebbe essere lì quel giorno. Gli ho detto di assicurarsi la mia presenza perché sono un portafortuna. Ma non c'è molto che possa fare davvero per lui, perché penso che non si possano dare troppi consigli agli atleti. La ragione per cui è già così bravo e che ha fatto quello che ha fatto è perché conosce se stesso, e ha seguito la sua strada. Quando cominci a essere coinvolto e le persone ti danno consigli, tutto può cambiare. Per esempio, quando ho fatto il record dell'ora nel 2015, Eddy Merckx mi ha preso da parte al Giro del Qatar e mi ha detto di tentare il record dell'ora a Stoccarda, dove l'aveva fatto Francesco Moser. Ha detto che era una pista veloce. E io sapevo che non era una pista veloce. Ma non volevo dire "Eddy penso che ti sbagli, amico" perché non puoi dire a Eddy che si sbaglia. Quindi, nel momento in cui inizi ad ascoltare persone che consideri eroi e cose del genere, questo può influire sulla performance. Anche se Filippo sa cosa sta facendo. Si tratta solo di renderlo il più semplice possibile, senza complicare le cose".

Wiggins ha parlato anche degli altri fenomeni del panorama attuale e alla domanda su chi fosse il suo preferito, non ha avuto dubbi. "Wout van Aert è senza dubbio il mio ciclista preferito al momento. Continua a impressionarmi di settimana in settimana. Lo fanno anche van der Poel e Pogacar, certo, ma Wout van Aert è un vero signore anche al di fuori dalla bicicletta. Wout van Aert per me è un eroe dei giorni nostri. Che tu abbia 15 o 42 anni, tutti abbiamo degli eroi quando guardiamo lo sport e questo è il bello. Wout van Aert è il mio eroe in questo momento. Lo è davvero. E poi il fatto che lui sappia chi sono, cosa che trovo molto difficile da credere ogni giorno quando sono alle corse e lui mi saluta. Mi ricorda di essere ancora un bambino".

Domenica, al Fiandre, ci sarà anche Tadej Pogacar. Ma che chance davvero lo sloveno alla Ronde? "Penso che ci siano tutte le possibilità che Tadej Pogacar possa vincere il Giro delle Fiandre. Il ragazzo è un corridore eccezionale. Quando mancavano 20 km alla Strade Bianche, quando ero sulla moto, ho avuto la sensazione di quanto sia speciale il talento di questo ragazzo e l'impegno che ci mette. È unico. E si separa dal resto del mondo. E penso che sarà certamente nella bagarre per il Giro delle Fiandre, se lo vincerà o no, resta da vedere, ma non si può scommettere nulla contro questo corridore per la forma che ha avuto negli ultimi tempi. Lo sport è cambiato, il ciclismo è cambiato. Ed è tornato a come forse era molto tempo fa con Eddy Merckx e tutti quelli come lui, dove le grandi stelle erano competitive dall'inizio della stagione, il che è fantastico per noi come spettatori".

