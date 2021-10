Ciclismo

Ciclismo, Women's Tour - Balsamo, la prima da campionessa del mondo non si scorda mai: gli highlights dell'ultima tappa

WOMEN'S TOUR - Il Tour of Britain al femminile si chiude con il successo in classifica generale di Demi Vollering che ottiene la sua quarta vittoria stagionale. A trionfare nell'ultima tappa, però, quella di Felixstowe, è Elisa Balsamo che centra anche la prima vittoria da campionessa del mondo. Battuta in volata la Wiebes che arrivava da due vittorie consecutive.

00:06:39, un' ora fa