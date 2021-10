Ciclismo

Ciclismo, Women's Tour - Primo sigillo da campionessa del mondo per Elisa Balsamo: rivivi la volata di Felixstowe

WOMEN'S TOUR - Prima di andare in Nazionale per i Mondiali di ciclismo su pista, Elisa Balsamo voleva regalare a tutti un'esultanza con la maglia di campionessa del mondo su strada. La ciclista Valcar ce l'ha fatta, vincendo l'ultima tappa del Women's Tour, battendo in volata Lorena Wiebes che veniva da due successi consecutivi. Questa volta non c'è stata storia a Felixstowe.

