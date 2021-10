Elisa Balsamo ha conquistato la sua prima vittoria da Campionessa del Mondo. L’azzurra, che due settimane fa indossò la maglia arcobaleno trionfando nelle Fiandre, si è imposta nell’ultima tappa del Women’s Tour, evento World Tour che è andato in scena in Gran Bretagna. La 23enne piemontese ha alzato le mani al cielo al termine della sesta frazione, giganteggiando in volata sul traguardo di Felixstowe.

Dopo 155 km sostanzialmente pianeggianti (con partenza da Haverhill) la ciclista della Valcar-Travel&Service ha ruggito allo sprint, battendo l’olandese Lorena Wiebes (Team DSM) e l’australiana Chlow Hosking (Trek-Segafredo). L’azzurra, al terzo successo stagionale e alla decima affermazione in carriera, ha invertito l’ordine d’arrivo rispetto alla tappa di ieri e saluta così in maniera brillante la sua squadra, visto che nel 2022 si accaserà alla Trek-Segafredo (con cui ha firmato un triennale).

L’olandese Demi Vollering (SD Vorx) ha fatto sua la classifica generale con 1’02” di vantaggio sulla francese Juliette Labous (Team DSM), 1’05” sull’altra transalpina Clara Copponi (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscopoe) e 1’07” sulla connazionale e compagna di squadra Amy Pieters. Elisa Balsamo 17ma a 2’38”, migliore delle italiane appena davanti a Marta Bastianelli (18ma a 2’43” con i colori della Alé BTC Ljubljana).

