Ciclismo

Women's Tour 2022 - Lorena Wiebes fa doppietta, Elisa Longo Borghini al 5° posto: gli highlights

WOMEN'S TOUR - 10a vittoria stagionale per Lorena Wiebes che, dopo aver vinto a Harlow, si prende anche la tappa di Gloucester davanti a Manly e Labecky. Con questo successo, la ciclista della DSM sfila anche la maglia di leader alla Copponi. Sono 46 le vittorie in carriera per la Wiebes (ha soli 23 anni). Si piazzano invece Elisa Longo Borghini e Maria Giulia Confalonieri che fanno 5a e 6a.

00:04:01, 21 ore fa